L'area dell'ex scalo merci della stazione ferroviaria di Montesilvano si è trasformata in uno spazio museale denominato "La piccola velocità". La tettoia di recente costruzione ospita la prima mostra di pittura organizzata dall'Associazione Culturale Amatori Ferrovie e dagli amici del Museo del Treno.

In totale sono 25 le opere esposte, che portano la firma degli autori:

All'inaugurazione ha preso parte anche il sindaco Ottavio De Martinis, il quale ha tenuto a sottolineare l'apprezzamento per l'iniziativa originale e ha ringraziato Renzo Gallerati e tutti i suoi collaboratori: