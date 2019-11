Cesira Verna, "Le parole che non ho" in mostra a Montesilvano

Al centro culturale "Sorrisi in Città", dal 16 al 30 novembre, si tiene la mostra personale di Cesira Verna "Le parole che non ho". Inaugurazione sabato 16 novembre alle ore 17.



L'esposizione è a cura di Rosetta Clissa e Beniamino Cardines, in collaborazione con Ap/ArteProssima - pinacoteca d'arte contemporanea. Info: 085.4450057 - 339.5223285.