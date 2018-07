Caos Fluido, art & design exhibition by Idro51

The Urban Box ospiterà da domenica 29 luglio, presso il suo spazio espositivo in collaborazione con Cerveza Green Bear, la mostra personale dell'artista pescarese Idro51 aka Flavio Melchiorre (1977, Pescara).

Affascinato dalla cultura punk e dalla corrente surrealista e psichedelica si avvicina nei primi anni '90 al mondo dei graffiti. Dopo varie esperienze in ambito pubblicitario e moda fonda il suo studio lavorando come grafico ed illustratore freelance. Ha collaborato con diversi brand italiani ed internazionali. Continua ad esprimere la sua arte sui muri dipingendo con pennelli e bombolette oltre a sperimentazioni digitali e micro sculture.



Durante l'evento sarà possibile degustare la Cerveza Green Bear, birra spagnola artigianale 100% canapa, la cui grafica è stata creata dall'artista. Appuntamento dalle ore 18 presso The Urban Box a Pescara.