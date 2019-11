'Canti della Natura - Due generazioni d'artista e la terra d'Abruzzo' a Casa d’Annunzio

Si inaugura il 6 novembre alle ore 17.30, nel Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio, la mostra "Canti della Natura" a cura di Lucia Arbace su Sebastiano A. De Laurentiis e Luigi D'Alimonte con un omaggio a Gianfranco Gorgoni.

Interverranno:

Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell'Abruzzo

Alfredo Cremonese, assessore al turismo e grandi eventi del Comune di Pescara

Manuelita Latorre, Compagnia Tradizioni Teatine

Franca Minnucci, attrice e studiosa di Gabriele d'Annunzio

Lucia Zappacosta, critico e curatore d'arte comperanea

Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Majella

Organizzata dal Polo Museale dell'Abruzzo in occasione del Fla, la mostra propone una riflessione sull’attività di due artisti di generazioni diverse che hanno maturato un rapporto speciale con la loro terra, facendo tesoro dei prodotti della natura nella loro elaborazione creativa.

Sono esibiti alcuni capisaldi dell’attività condotta a Roma negli anni Sessanta e Settanta da Sebastiano A. De Laurentiis (1938-2018), acquistati nel 2012 per la raccolta d’Arte contemporanea del Munda. Le sue installazioni 'Solidarietà' e 'I canti della terra' sono state documentate con magistrali scatti dal grande fotografo Gianfranco Gorgoni, recentemente scomparso a New York, al quale in mostra si rende omaggio.

Egualmente Luigi D’Alimonte (Pescara 1967, attivo a Cugnoli) manifesta un grande amore per le sue montagne, utilizzando la pietra della Maiella, nella tipologia cosiddetta rustica e nell’altra detta paglierina, che diventa leggera come una carta da musica evocando flauti di Pan e soffi di vento. L’artista svuota la materia e la rende impercettibile, quasi diafana, generando forme di grande forza evocativa.