4a edizione della mostra “Arte e design per la tutela ambientale” a Pescara. Inaugurazione venerdì 10 gennaio alle ore 17,30 quando ci sarà anche la premiazione dei vincitori del concorso.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino al 29 febbraio. Workshop ed incontri tematici saranno organizzati in sessioni mattutine per le scolaresche.

Verranno presentati più di 40 lavori provenienti da tutta Italia. Previste due sezioni: “Arte” ed “Eco-Design”.

La giuria, presieduta da Nicola Mattoscio (Presidente Isia Pescara Design), è stata composta da Nicoletta Di Gregorio (Presidente della Fondazione Pescarabruzzo) e Albano Paolinelli (artista) per la sezione dedicata all’Arte, nonché da Claudia Ciccotti (architetto e designer) e Gaudenzio Ciotti (docente all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara) per la sezione Eco-Design.