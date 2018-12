L'area di risulta ospita per le feste di Natale una mostra fotografica all'aperto

Dall'8 dicembre l'area di risulta ospitera', durante tutte le feste di Natale, una mostra fotografica all'aperto a cura di Giancarlo Micaroni. A darne notizia è l'assessore comunale alla cultura, Giovanni Di Iacovo, che dichiara quanto segue:

"Arte e parcheggi? Si può. Da questo sabato e per tutte le vacanze natalizie l'intera area di risulta di Pescara sarà trasformata in una grande mostra di fotografia a cielo aperto! Utilizzeremo tutti gli spazi per le normali affissioni commerciali per esporre a grandi dimensioni gli splendidi scatti della mostra “Capolinea” di Giancarlo Micaroni, sul tema di ogni possibile viaggio, compresi i percorsi più intimi".