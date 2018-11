"Ànimali", personale di Davide Serpetti al 16 Civico

A “16 Civico”, spazio indipendente per l'arte contemporanea, è visitabile la mostra "Ànimali", personale dell'artista Davide Serpetti. Testo di Chiara Scarlato. Inaugurazione: sabato 3 novembre, ore 18.30

Il progetto che Serpetti presenta a 16 Civico è una processione profana in cui i visitatori sono chiamati a considerare la storia di un umano incompleto in un numero finito di stazioni. Ognuna di queste fermate provoca lo sguardo dell'osservatore, in un'implicita ed evidente illusione ottica che deriva dal riconoscimento di forme umane laddove dovrebbero esserci soltanto tratti animali.

Ecco perché il bestiario di Serpetti deve essere scoperto, in senso quasi imperativo: Ànimali è, prima di tutto, un invito a riflettere sui corpi e sulle loro forme, nella rappresentazione contemporanea di un interrogativo antico che oggi si ascolta in un'eco costante. Possiamo ancora riconoscerci solamente come esseri umani?