In mostra a Borgo d’Abruzzo: i tesori nascosti di Cepagatti

Il Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo ha un forte legame con il suo territorio e la storia legata ad esso. Quindi, quale posto più adatto per ospitare una mostra sulle sue origini? Nasce, così, “I tesori nascosti di Cepagatti”, con curiosità, foto e aneddoti dal 20 aprile al 20 maggio.

Dalle nobili famiglie come i Valignani e i Monticelli Della Valle alle curiosità sul nome e lo stemma araldico di Cepagatti, dalle case di terra e paglia ai murales del centro storico, la mostra soddisferà tutte le curiosità e lascerà inaspettatamente sorpresi anche i più ferrati in materia.

Un grande evento all’insegna della tradizione abruzzese e, al contempo, un’occasione unica per scoprire tutte le novità del Centro, con i suoi grandi marchi e un borgo tutto da scoprire. L’appuntamento con “I tesori nascosti di Cepagatti” è dal 20 aprile al 20 maggio al Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo, in via Nazionale 74, a Villanova di Cepagatti.

