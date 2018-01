Montesilvano, 15.000 persone in visita all'undicesima Mostra dei Presepi Artistici

Quasi 15.000 persone in visita all'undicesima Mostra dei Presepi Artistici di Montesilvano, secondo le cifre diffuse dall'assessore al Turismo Ernesto De Vincentiis.

"Un'affluenza oltre le aspettative - aggiunge - a conferma dell'elevatissimo valore di questa iniziativa, fiore all'occhiello dell'offerta artistica della nostra città".

Circa 170 i presepi in mostra realizzati da artisti provenienti da tutta Italia. In esposizione vi sono creazioni speciali, come il presepe realizzato in uno scarpone, quello in un antico ferro da stiro, quello in una piccola botte di vino o in una grande Moka, o ancora raffiguranti trulli e trabocchi.

In uno dei presepi realizzati, inoltre, il più grande in esposizione, a cura di Michele Zicolella, è stato riprodotto anche uno speciale ricordo della tragedia che il 18 gennaio 2017 ha colpito Rigopiano, causando la morte di 29 persone.

Oggi, 7 gennaio, ultimo giorno per visitare la mostra in esposizione a Porto Allegro.