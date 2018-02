A Montesilvano la seconda edizione della Festa Nazionale del Gatto

Domenica 18 febbraio, dalle ore 10 alle 13, seconda edizione della Festa Nazionale del Gatto: le Associazioni Dog Village, Lav, Lida, Meta e Tutela Diritti Animali, festeggiano tutti i gatti presso il Parco della Libertà di Montesilvano, adiacente al Canile Comunale nei pressi di Porto Allegro.

Per il Presidente del Dog Village Carmelita Bellini, “l’occasione festosa permetterà di fare il regalo più importante al proprio gatto: il microchip. Sebbene non sia un obbligo di legge, nulla è più utile per dargli una identità, identificandolo”, precisando che “il responsabile sanitario veterinario del canile comunale Dog Village, Dr.ssa Barbara Fellini, sarà a disposizione per eventuali consulti gratuiti dei gatti”.

L'impegno del Comune di Montesilvano

Il Comune di Montesilvano sarà presente con un proprio stand, per promuovere lo “Sportello Animali d’Affezione”, istituito recentemente per fornire ogni assistenza e informazione ai cittadini in materia di diritti animali, per l’anagrafe canina, riconoscimento colonie feline e relative sterilizzazioni.

Durante la manifestazione saranno presentate le nuove procedure che il Comune di Montesilvano ha deciso di adottare per renderle più celeri e rispettose della normativa nazionale e regionale, per il riconoscimento delle colonie feline.

“Nella mattinata – dice la Vice Presidente del Dog Village, Cristina Feriozzi, e animatrice della festa – per i bambini ci saranno giochi e laboratori didattici; incontri per conoscere cosa può mangiare e cosa non deve mangiare un gatto; come creare la giusta relazione anche con la voce, la postura e l’importanza del gioco. La nota esperta di gatti Ilaria Alexandris fornirà gratuitamente consigli per i problemi comportamentali del gatto e su come migliorare la relazione”.

Il giornalista Paolo Minnucci condurrà la premiazione del gatto più buono, con riprese televisive.

“Oltre agli stand delle associazioni animaliste che cercheranno di promuovere l’adozione di bellissimi ma sfortunati gattini - precisa Simona Piattelli, responsabile provinciale dell’Associazione Lav - ci sarà Shot, il gatto divenuto noto per essere stato, purtroppo, colpito a fucilate nelle campagne di Spoltore, e che come Lav abbiamo salvato e preso in cura”.

La mattinata terminerà con la tradizionale benedizione dei gatti. La manifestazione, che ha avuto un enorme successo lo scorso anno,con centinaia e centinaia di visitatori, ha il patrocinio del Comune di Montesilvano, Ordine dei Veterinari e Associazione Nazionale Medici Veterinari.

Come sempre ci saranno gadget per tutti i gatti, offerti dalla Farmacia Comunale di Montesilvano, da sempre vicina al mondo animali. Per eventuali info: 366/3014436.