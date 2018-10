A Montesilvano il primo torneo di Bridge in memoria di Anna Maria Torlontano

Il Bridge italiano si riunirà sabato 27 ottobre al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano per un evento che coinvolgerà giocatori di ogni livello. L’obiettivo sarà quello di ricordare Anna Maria Torlontano, pescarese doc e indimenticabile protagonista del Bridge italiano e internazionale, scomparsa nel 2016.

“Anna Maria era l’ambasciatrice del nostro sport, la quinta essenza di quello che deve essere un’alta figura istituzionale”, ha dichiarato Maria Antonietta Palmiero, massima carica del management bridgistico della Regione Abruzzo. “Era una donna che emanava bellezza, nell’accezione più ampia del termine. Sicuramente era di bellissimo aspetto, ma soprattutto era dotata di un entusiasmo straordinario, abbinato a competenza, costanza e dedizione. Tutto ciò che ha fatto è stato un successo, nel bridge e fuori dal bridge. Nel nostro movimento, ha saputo creare la magia del senso di appartenenza. Anche per questo motivo, nella grande famiglia del nostro sport della mente, è una figura insostituibile. Questo torneo è un doveroso tributo alla Signora del Bridge per eccellenza”.

Anna Maria Torlontano è stata Presidente dell’Associazione Pescara Bridge, Consigliere della Federazione Italiana Gioco Bridge, della Lega Europea e della Federazione Mondiale di Bridge. È stata inoltre capitano della Nazionale femminile.

“Tutti conoscevamo Anna Maria. Era impossibile non volerle bene ed essere contagiati dalla sua determinazione!” sottolinea Piergiorgio Celli, Presidente dell’Associazione Circolo Bridge Pescara Riviera, che organizza l’evento. “Seguendo il suo esempio, abbiamo organizzato non solo questo torneo, ma anche tante attività per i bridgisti locali e stiamo preparando diversi progetti per la diffusione del nostro sport della mente. Giocatori provenienti da tutta Italia desiderano onorare la memoria di Anna Maria. Il Presidente della FIGB Francesco Ferlazzo Natoli e diversi Campioni mondiali hanno confermato la loro partecipazione. Li accoglieremo nel migliore dei modi e giocando insieme ricorderemo questa grande donna, che siamo orgogliosi di avere avuto come concittadina”.