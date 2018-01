A Montesilvano "Pellicola della Memoria" per ricordare la Shoah

Per il terzo anno consecutivo l'assessorato alla Cultura del Comune di Montesilvano ha indetto la giornata della memoria per ricordare le vittime delle deportazioni razziali e dello sterminio compiuto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La giornata di riflessione e di approfondimento sui temi dell'Olocausto si terrà il prossimo 1 febbraio a partire dalle ore 10,30 nell'Aula Magna del liceo scientifico "C. d'Ascanio" e coinvolgerà anche gli studenti dell'Istituto "Alessandrini".

ANCHE A SPOLTORE LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Sarà proiettata una pellicola con immagini tratte da contributi cinematografici e filmati originali che documentano la Shoah, con approfondimenti a cura dello storico Camillo Chiarieri. Saranno analizzate e studiate le personalità di alcuni ufficiali delle SS e le ragioni politologiche che portarono al più grande genocidio della storia del '900. Ospite la vicepresidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Donatella Bracali, figlia di un esule di Zara.