Weekend motociclistico a Montesilvano, c'è “Mx Beach Training 2018” 

Tutto pronto per “Mx Beach Training 2018”, la manifestazione motociclistica organizzata da Uisp Abruzzo e Molise e con il patrocinio del Comune di Montesilvano.

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, nella spiaggia libera tra gli stabilimenti “La Racchetta” e “La Riviera”, vedremo scendere sulla sabbia Montesilvanese le ruote tacchettate per il primo weekend di allenamento targato UISP Abruzzo e Molise. Ci saranno ben 2 circuiti, per differenziare il livello di difficoltà, permettendo a tutti di potersi allenare in completa tranquillità e sicurezza.

Dalle 9 sarà possibile ritirare i braccialetti per l'ingresso in pista. Dalle 10 alle 13 le moto scenderanno in pista. Alle 14 verranno ripresi gli allenamenti fino alle 16:30.