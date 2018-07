Montesilvano: torna il mercatino dei bambini in via Strasburgo

Venerdì 13 luglio torna a Montesilvano, in via Strasburgo, l'appuntamento con il mercatino dedicato ai bambini dell'associazione "Amare Montesilvano".

Apertura vendita e scambi alle ore 19, seguito da una lezione tenuta dalla Guardia Costiera per educare i bambini e ragazzi ad un bagno in mare sicuro. Ci sarà inoltre un'esposizione di modellini dei mezzi navali utilizzati dalla Guardia Costiera. Il Mercatino dei Bambini del giorno 6 luglio scorso annullato per il maltempo si terrà il 15 luglio con i “Laboratori delle ghirlande e collane hawaiane

di Mimma e Adelia”.