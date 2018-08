Montesilvano: laboratori creativi e "lezioni di guida" per i bimbi in via Strasburgo

Una bella serata dedicata ai più piccoli quella di venerdì 17 agosto lungo Corso Strasburgo a Montesilvano, grazie ai laboratori creativi dell'associazione Amare Montesilvano. Protagonisti della serata, oltre ai numerosi bambini e genitori intervenuti, gli agenti della Polizia Locale che hanno tenuto delle vere e proprie "lezioni di guida" per la bici in cui hanno spiegato ai bambini come comportarsi quando si trovano lungo le strade e piazze.

A tutti sono state consegnate medaglie ricordo ed una simbolica patente di guida dopo essersi esercitati lungo il percorso con segnali, attraversamenti pedonali e semafori. Sui tavoli allestiti dai volontari dell'associazione invece i bambini hanno trovato tutto il materiale per costruire bracciali, collane ed atri accessori. Presente anche Gio Di Tonno in veste di papà.