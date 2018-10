Montesilvano: ci sarà anche il treno storico per l'inaugurazione della tettoia polifunzionale della stazione

Domenica 7 ottobre alla stazione ferroviaria di Montesilvano importante appuntamento con l'inaugurazione della nuova tettoia polifunzionale del Museo del Treno. Per l'occasione, arriverà in stazione il treno storico della Fondazione FS, con carrozze anni '30 trainato da una locomotiva a diesel dell'epoca, con partenza a Sulmona alle 9.20 ed arrivo a Montesilvano alle 11.

Il treno fermerà anche nelle stazioni di Popoli Vittorito (9.40), Manoppello (10.19), Chieti (10.32), Chieti-Madonna delle Piane (10.37), Pescara San Marco (10.47), Pescara Porta Nuova (10.51) e Pescara (10.54), per raccogliere al suo passaggio tutti gli appassionati che vorranno rivivere atmosfere antiche ma di suggestione perenne.

In stazione saranno presenti fra gli altri il sindaco Maragno ed il direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa. Al termine della cerimonia sarà deposta una corona d'alloro sul monumento per le vittime della rotaia. La nuova tettoia coprirà i cimeli ferroviari custoditi del Museo del Treno che si trova nell'ex scalo merci della stazione di Montesilvano.

Il treno per Sulmona partirà dalla stazione di Montesilvano alle 15.10 ed effettuerà tutte le fermate intermedie dell’andata, con arrivo nella città peligna alle 17.13. I biglietti sono in vendita in tutti i circuiti d'acquisto di trenitalia.com e potranno essere acquistati anche sul treno.