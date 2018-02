Montesilvano: grande successo per il "Carnevale in Maschera"

Complice il vento di tramontana che ha spinto i genitori a preferire uno spazio coperto e riscaldato, la seconda edizione di "Carnevale in Maschera" è stata senza dubbio una gran bella festa che ha registrato la presenza di oltre 1700 persone al Pala Dean Martin. Premiate anche le mascherine più belle. Per il prossimo anno si pensa ad una edizione riservata anche per gli adulti.

Un pomeriggio divertente, animata da laboratori creativi, giochi gonfiabili, zucchero filato e popcorn. La sfilata in maschera è stata vinta da "Il contadino e le sue gallinelle" e da "Pippi Calzelunghe". Per il prossimo anno si pensa ad una edizione riservata anche per gli adulti.