Montesilvano, parte oggi FestEstiva 2018: rassegna di eventi per tutte le età

Sarà un'estate divertente, a misura di famiglia e con tantissime iniziative. Bravi gli amministratori locali a mettere in piedi un programma ricco e variegato, mantenendo la massima attenzione sulle spese in bilancio e senza rinunciare alla qualità. Da stasera, dunque, prende il via FestEstiva 2018. Il cartellone della stagione turistica a Montesilvano si concluderà domenica 26 agosto. Ce n'è per tutti i gusti, tra nuove iniziative e manifestazioni ormai consolidate.

Il Sindaco ha poi annunciato la riconferma dell'isola pedonale, allargata fino a via Maresca. Immancabili gli appuntamenti con il teatro dialettale e con i concerti all'aperto. Tra i cantanti più attesi annotiamo Rossana Casale, Annalisa Minetti, Nick Luciani de "I cugini di campagna" e l'artista di casa Giò Di Tonno. La sera di ferragosto si ballerà sulle note delle hits degli anni '80 con una rassegna che vedrà esibirsi sul palco Ivan Cattaneo, Viola Valentino, Franco Fasano e Marco Ferradini, intervallati dal dj Luca Di Carlo. La musica sarà ancora protagonista con il "Montesilvano Pop Rock Music Fest", dedicata alle band emergenti mentre tra gli eventi più suggestivi da segnalare, la quarta edizione della "Cena in Bianco" che si terrà il 14 luglio. Al cabaret è stato dato ampio spazio con la rassegna "Risate sotto le stelle" e la partecipazione di Giobbe Covatta.

Ad arricchire il cartellone, anche spettacoli di danza, concorsi di bellezza e la "Corrida" per i dilettanti, oltre al "Premio Simpatia" e la cerimonia per festeggiare le attività storiche. Al Pala Dean Martin, invece, si terrà la mostra del cinema che durerà fino a settembre. Largo Venezuela sarà il luogo adibito al mercatino dei prodotti tipici ed il lungomare sarà invaso da atleti per le tante manifestazioni sportive in programma.