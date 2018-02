Montesilvano, consegnati i primi attestati Trinity della Nuova Scuola Comunale di Musica

Sono circa 30 i ragazzi, delle classi di violino, arpa, batteria e chitarra elettrica, della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano e di altre scuole musicali del territorio che sabato hanno ottenuto la certificazione Trinity.

«Lo scorso giugno - ricorda il direttore della scuola Donatella Columbaro - abbiamo svolto nella nostra sede la prima sessione di esame per la certificazione Trinity Rock and Pop, solo pochi mesi dopo essere diventati centro ufficiale. Alla sessione, guidata da un commissario giunto a Montesilvano direttamente da Londra, hanno partecipato sia i nostri allievi che quelli di altre scuole di musica della zona. Sabato mattina abbiamo consegnato ufficialmente questi attestati. Siamo particolarmente soddisfatti del nuovo traguardo ottenuto dalla nostra Istituzione, ma anche dei complimenti che abbiamo ricevuto dal commissario esterno, sia per la preparazione dei ragazzi che per la tempistica con la quale siamo riusciti ad organizzare la prima sessione d’esame pochi mesi dopo aver ottenuto l’accreditamento come centro ufficiale».