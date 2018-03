Montesilvano, torna la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi

Un ciclo di incontri nelle scuole, per coinvolgere direttamente gli alunni nel progetto della Bandiera Verde, con Montesilvano che il 24 e 25 aprile prossimi ospiterà nuovamente la cerimonia nazionale di consegna dei riconoscimenti alle località turistiche "a misura di bambino".

L'amministrazione Maragno è al lavoro per l'importante evento in programma il prossimo mese, con un contest creativo al quale gli alunni potranno partecipare con poesi,e pittura e fotografia singolarmente o in team.

La sezione per ragazzi è riservata ai giovani fino ai 12 anni. Per quella per le scuole, ogni istituto nominerà un referente che collaborerà con gli organizzatori del concorso. Le opere partecipanti ad entrambe le sezioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2018. La giuria sarà composta da esperti del settore. Le premiazioni si terranno nella giornata del 24 aprile presso il Pala Dean Martin. Le poesie non dovranno essere superiori a 30 versi o righe. Ogni pittura non dovrà superare, compresa la cornice 50x70 cm. Le fotografie dovranno avere un formato di 20-30 cm o dovranno essere montate su cartoncino 20x30. Tutti gli elaborati o le opere realizzate dovranno essere incentrate sulla Bandiera Verde. Le opere verranno esposte in concomitanza con la cerimonia nazionale nelle giornate del 24 e 25 aprile.