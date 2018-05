Per il secondo anno consecutivo Montesilvano ospita il campionato regionale di pattinaggio corsa su strada. La manifestazione, organizzata dall’Asd Centro sportivo pattinaggio di Pescara e patrocinata dal Comune di Montesilvano, si terrà domenica 13 maggio a partire dalle 9 in via D’Andrea.

L’iniziativa, che ha valore di qualifica per i campionati nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistica, è aperta alle categorie giovanissimi, esordienti, ragazzi, allievi junior e senior e master, coinvolgendo atleti dai 7 anni fino agli over 30.

La gara si svolgerà dalle 9 alle 13 circa, interesserà via D’Andrea in entrambe le corsie, nel tratto tra via Lussemburgo e via Aldo Moro e i tratti delle due strade che intersecano via D’Andrea. Le vie che ospiteranno il circuito resteranno chiuse al traffico dalle 7:30 alle 14.