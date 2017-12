Montesilvano, Babbo Natale dell'Avis arriva in piazza Marconi

Sarà la solidarietà la grande protagonista della mattinata di sabato 23 dicembre. In piazza Marconi, davanti alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, dalle 8 alle 12:30 sarà presente un’autoemoteca Avis. I donatori, già amici dell’associazione guidata da Roberto Chiavaroli potranno donare sangue.

Per chi volesse avvicinarsi per la prima volta a questo mondo fatto di altruismo, potrà invece fare un piccolo test di idoneità. Attraverso un prelievo, sarà possibile definire se il soggetto è idoneo alla donazione, che potrà quindi essere programmata per un secondo momento.

Alle 10:30 Babbo Natale distribuirà doni e gioia ai bambini presenti.

La mattinata sarà utile per prendere tutte le informazioni necessarie per diventare soci Avis e quindi donatori. Inoltre diverse saranno le sorprese per i bambini. Con questo incontro le manifestazioni organizzate dal Comune si concludono per riprendere a partire dal 26 dicembre, al Pala Dean Martin, con tantissime iniziative e molto divertimento.