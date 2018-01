“Moda e Modà”, evento per sensibilizzare i più piccoli alla donazione del sangue

In occasione del giorno dell’Epifania un grande spettacolo si terrà in Piazza Muzii (zona Merci-Mercato coperto) nel centro di Pescara, in cui si intrecceranno moda e musica live (quella delle “Nuvole di Rock”, tribute band dei Modà) per un pomeriggio ricco di bellezza e sorprese. La manifestazione è denominata “Moda e Modà”.

Sensibilizzare i bambini alla cultura della donazione del sangue. Questo l'obiettivo primario dell'Avis di Pescara, l'associazione volontari italiani del sangue, che sarà in piazza Muzii sabato 6 gennaio.

La onlus allestirà un gazebo e presenterà una calza della Befana lunga ben tre metri ripiena di caramelle da donare ai bambini che parteciperanno all'evento patrocinato dal Comune di Pescara, che animerà la zona di piazza Muzii e via Cesare Battisti.

Nel gazebo, oltre alla mascotte dell'Avis a forma di goccia di sangue, sarà presente il presidente comunale Vincenzo Lattuchella e i volontari del servizio civile nazionale, dalle 17 alle 21. Lo scopo, tramite le caramelle della calza della Befana lunga tre metri e la mascotte animata, è quello di far avvicinare i più piccoli al mondo della donazione del sangue.