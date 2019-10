Sono state accolte dal sindaco Masci e dall'assessore Cremonese le 15 concorrenti del concorso di bella internazionale "Miss Top International" che si terrà dal 22 al 26 ottobre a Villa Immacolata a Pescara. Le concorrenti, provenienti da tutto il Mondo da paesi come Lituania, Polonia, India, Bielorussia, Russia, Ucraina ed Italia, sono arrivate in sala Giunta dove ognuna ha donato un oggetto o prodotto tipico del suo paese, per poi visitare il Museo delle Genti d'Abruzzo assiema llo staff organizzativo formato da Olga Kremneva presidente Miss TOP International Beauty Contest, Inna

Grigoriadi partner del Concorso in Italia Direttrice rivista Italia Made in Italy, Yana Pyadysheva giornalista Fashion Look, il cameraman Konstantin Kolotov, Vadim Petruchin partner del Concorso e gli ospiti Gaudenzio D'Angelo, Irene

Usova della Galleria dell'Arte Mosca, la cantante Elena Balashova, Tatiana Lapiuk rappresentante in Kiev e Luca Panunzio, Vice-Presidente dell’associazione.

Il sindaco ha invitato le ragazze a visitare gli angoli di Pescara, città accogliente in qualsiasi stagione. Subito dopo c'è stato uno shooting fotografico in piazza Salotto con le concorrenti a disposizione per 20 minuti dei fotografi accreditati per fare un servizio su Pescara.