Misericordia Pescara, al via il Corso di Primo Soccorso 2018

Prenderà il via domani, martedì 23 gennaio, a partire dalle ore 20.30 nella sede di via delle Fornaci, il nuovo Corso gratuito di Primo Soccorso 2018 organizzato dalla Misericordia di Pescara. Tre mesi circa di lezioni intensive teoriche e pratiche, aperte a tutta la cittadinanza, per apprendere le nozioni principali utili per effettuare manovre d’emergenza in caso di necessità e, soprattutto, per diventare volontari della Misericordia. A presentare l’attività è stato il Governatore della Misericordia di Pescara Berardino Fiorilli.

“Quest’anno – ha ricordato Fiorilli – abbiamo lanciato un nuovo claim, ‘Trova quello che fa sorridere il tuo Cuore’, che sta caratterizzando tutta la nostra campagna di promozione, perché meglio rappresenta lo spirito della Misericordia: il volontario non è un eroe, ma è una persona comune che decide di dedicare parte del proprio tempo per aiutare chi ha più bisogno portando con sé innanzitutto il sorriso e la propria umanità per alleviare il disagio, le difficoltà o anche la paura di chi si trova ad affrontare un momento necessità. E il volontario è quell’uomo qualunque che, dopo aver contribuito a salvare una vita, scopre che aiutare gli altri procura felicità al suo cuore”.