Misericordia in campo per la formazione al soccorso degli studenti di via Scarfoglio

Hanno imparato le prime manovre di soccorso e rianimazione, con il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore, sono saliti su quad e moto d’acqua, impegnati nelle attività in mare, e, infine, hanno scoperto qual è la completa dotazione di un’autoambulanza impegnata negli interventi di emergenza.

Sono stati ben 350 gli studenti dell’Istituto Comprensivo 6 di via Scarfoglio che ieri hanno partecipato alla giornata finale del corso di formazione alla sicurezza stradale e al soccorso iniziato due mesi e mezzo fa e che ha visto impegnati i volontari della Misericordia e la Polizia municipale di Pescara

Soddisfatto il Governatore della Misericordia di Pescara, Berardino Fiorilli:

“Un’attività che testimonia, ancora una volta, come l’impegno sociale della Misericordia vada ben oltre il soccorso in emergenza, o meno, ma entri sempre più nel tessuto del territorio per informare e formare gli utenti, a partire dai più giovani, sul tema della sicurezza e della solidarietà”.