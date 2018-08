Montesilvano, torna il mercatino dei bambini in via Strasburgo

Venerdi' 17 agosto 7° appuntamento nell'Isola dei Bambini a Montesilvano. La serata inizierà alle 19,30 con i laboratori creativi di Amare Montesilvano con “Le Conchiglie”. I bambini saranno guidati da Antonia Tecla e Paola che aiuteranno i bambini a costruire collane braccialetti e altre cose con le conchiglie in appositi spazi. A seguire i bambini troveranno un vero è proprio mini percorso che la Polizia Locale di Montesilvano preparerà per loro tra attraversamenti pedonali, segnali di direzione ed altra segnaletica che i bambini dovranno percorrere con la bicicletta come se fosse un vero e proprio percorso che faranno insieme ai loro genitori.

Sabato 18 agosto alle ore 19 si terrà il Mercatino dei Bambini non effettuato causa maltempo il 10 agosto scorso. Ospiti d'eccezione la Societa' Sportiva Asd di Lorenzo Di Giacomo già campione europeo Ue. Verrà allestito un “vero ring” dove i maestri della Scuola insieme ad alcuni giovani allievi guidati dal “campionissimo” daranno una vera e propria lezione rivolta ai piu’ piccoli sulle regole elementari della box e anche su alcune fasi legate alla sicurezza personale anche per gli adulti. La Società sportiva ha dato ampia disponibilità a far si che i bambini presenti potessero entrare sul ring e cimentarsi da “campionicini della box”. Si comincia alle ore 19 con l'apertura degli scambi e vendite da parte dei bambini e seguiranno le varie esibizioni.