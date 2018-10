Mercatini creativi a Borgo D'Abruzzo

Sabato 13 e domenica 14 ottobre tanti stand con idee originali e proposte creative

Quello dei mercatini degli hobbisti è un piccolo mondo stimolante e ricco di spunti. E se anche voi siete in cerca di oggetti artigianali e proposte creative, il Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo ha l’evento giusto.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, la Galleria dedica due intere giornate alla “Creatività nel borgo” con un’interessante esposizione di oggettistica fatta a mano e originali idee. Si potrà passeggiare tra stand e bancarelle di artigiani che esporranno le loro creazioni uniche e fatte a mano, frutto del loro estro.

Un grande evento all’insegna della creatività e, al contempo, un’occasione unica per scoprire tutte le novità del Centro, con grandi marchi e un borgo tutto da scoprire. L’appuntamento con i mercatini creativi è sabato 13 e domenica 14 ottobre al Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo, in via Nazionale 74, a Villanova di Cepagatti.

