Mediterranea 2019, al Porto Turistico la fiera per valorizzare le bellezze ed i prodotti abruzzesi

Iniziata ieri 12 luglio al porto turistico di Pescara l'edizione 2019 di "Mediterranea", l'evento dedicato alle eccellenze, alle produzioni identitarie ed alle risorse d'Abruzzo. Tante le novità in questa edizione, con il coinvolgimento di Slow Food per puntare ad una promozione non solo dei prodotti ma anche delle bellezze naturali legate al turismo su due ruote, come nel caso della costa dei trabocchi e della "via verde".

Oltre 60 espositori, due aree street food, una partnership prestigiosa con Slow Food Abruzzo e Molise. Un

restyling dell’area all’aperto suddivisa in isole tematiche: Formaggi e Miele, Enti ed Associazioni, Biologico,

Ortaggi e Conserve, Dolcezze, Vino e Liquori, Parchi d’Abruzzo, Olio extra Vergine d’Oliva.

Il programma di oggi 13 luglio:

Isola dei Saperi e dei Sapori

18-30 – 19:30 - “Filiera corta amicizia lunga” (opportunità sulla vendita diretta), a cura di Pierluigi Pace – LaSpesa in Campagna, CIA Ch-Pe.

19:30 – 20:30 – “Il recupero del Peperone Dolce di Altino: storia di una comunità”, a cura di Associazione di tutela del Peperone Dolce di Altino – l’Oasi di Serranella”.

20:30 – 21:30 – “La conservazione e la valorizzazione della biodiversità agricola nel Parco Nazionale della Majella”, a cura del Dott. Giuseppe Marcantonio e del Dott. Marco Di Santo - Ufficio Agronomico del PNM.

21:30 – 22:30 – “Formaggi, Salumi e birra artigianale: intrecci tra gusto e tatto”, a cura di Alfonso Del Forno, giornalista, docente, gastronomo, degustatore Unionbirrai e Coordinatore Slow Food per le birre della Campania.

22:30-23:30 – Serata di presentazione dell’olio DOP delle Colline Teatine e degli oli monovarietali e bio della provincia di Chieti. Gli assaggi saranno a cura di AISO-Associazione Italiana Sommelier Olio,emanazione di FIS - Fondazione Italiana Sommelier, e del Consorzio di Tutela Dop Aprutino Pescarese. Relatori: Silvano Ferri, Marino Giorgetti, Regina Mucciarella.

Isola Slow Food