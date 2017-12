Max Casacci dei Subsonica protagonista al Future Days 

Si svolgerà venerdì 29 dicembre al Circolo Aternino "IL DOMANI, OGGI" aspettando il Future Days, Innovazione e nuove tecnlogie / Arte digitale, scienza e fantascienza che si svolgerà il 29 dicembre al Circolo Aternino di Pescara Vecchia. Sarà un’intensa giornata di programmazione in attesa dell’edizione 2018 del festival Future Days. dedicata a Futuro e Innovazione durante le festività natalizie nel cuore storico di Pescara con più di 20 appuntamenti tra musica, laboratori, cinema di fantascienza e spettacoli teatrali.

L’evento non è una semplice anteprima, ma un laboratorio di socialità che vuole preparare la città alla prossima edizione del festival fornendo competenze e possibilità di sperimentare con il futuro. Max Casacci dei Subsonica sarà l'ospite speciale della manifestazione, ma il Festival accoglierà, inoltre, al primo piano dell’edificio la presentazione della prima edizione del TEDxPescara, di Refurbish Ninja, progetto selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato al riciclo e riuso dei materiali elettronici per un futuro sostenibile, di Bed and Art progetto che documenta in modo sperimentale il mondo ed i protagonisti dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale e di TOMMI un gioco digitale nel campo dell’e-Health, primo premio alla Startup Europe Awards che rappresenterà quindi l'Italia a Bruxelles nel 2018.

La sezione workshop e laboratori, ospitata al piano terra del palazzetto completamente gratuita grazie alla collaborazione con la Metro Olografix, è indirizzata alle differenti fasce di età con un occhio di riguardo ai bambini e ai ragazzi per sperimentare concretamente le possibilità offerte dal futuro.

Costruzioni luminose, robotica, video mapping, installazioni interattive e sviluppo del pensiero creativo si affiancano alle attività indirizzate a ragazzi e professori di Zanshin Tech: la prima arte marziale digitale mai creata che fonde gli insegnamenti tradizionali delle arti marziali orientali (non violenza, rispetto dell'altro, serena concentrazione, disciplina) con conoscenze tecnologiche tratte dal mondo della cyber security con il preciso scopo di insegnare ai giovanissimi (dagli 11 anni in su) a stare sicuri in rete e a difendersi da fenomeni come cyberbullismo, adescamento ed altre aggressioni digitali.

La sezione dedicata al futuro della performance prevede TECNOLOGGI i Racconti ironirici di un Futuro Passato di Massimiliano Elia con Massimiliano Elia e Annalica Bates Casasanta, TRANSFERT ESPRESSIONISTA PROVE PER UNA SIMBIOSI TRA ESPRESSIONISMO E FANTASCIENZA di Pino Bruni e TEMPUS FUGIT - CRONOCIRCUITO UNA STORIA DI FANTASCIENZA KAFKIANA di Pino Bruni con Giulia Basel e Umberto Marchesani.

Max Casacci (dalle ore 19) sarà un ospite da conoscere meglio grazie all’intervista, ma anche da godere per il Dj set che terrà fuori sulla piazza: chitarrista, produttore, compositore e autore della maggior parte dei testi dei Subsonica, Max Casacci con la band – fondata nel 1996 – ha esplorato i linguaggi che provengono dalla musica elettronica più sperimentale da sempre utilizzati come materia prima per costruire le proprie canzoni. È uno dei produttori più stimati del panorama discografico italiano. Negli anni ha collaborato, tra gli alti, con Africa Unite, Afterhours, Cristina Donà, Modena City Ramblers, Mina, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Eugenio Finardi, Deproducers.

Tutti i laboratori sono gratuiti e aperti, fino ad oggi abbiamo avuto richieste anche da insegnanti. Abbiamo pensato le attività su qualcosa di pratico e tengibile.

L’ultimo piano della struttura si trasformerà in una sala di proiezione con una ricercata rassegna di film di fantascienza, “Il domani accadrà”, che avrà anche una sezione notturna “Il domani non muore mai” con rari episodi televisivi accuratamente selezionati della storia della fantascienza in tv dagli anni 50 ai giorni nostri. Gli incontri saranno tutti a ingresso gratuito.