A Montesilvano la marcia pacifica "Siamo qui" [FOTO]

È in corso di svolgimento per le strade di Montesilvano la marcia pacifica "Siamo qui", che si pone l'obiettivo di rivendicare "pari dignità e pari diritti per una società che riaffermi e promuova i valori dell’accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà".

Il corteo, che non sta facendo registrare problemi di ordine pubblico, percorrerà diverse vie della città per poi arrivare in piazza Diaz. Alle 16 è prevista la proiezione di un lavoro degli artisti del Matta, seguita dalla lettura delle poesie di un africano e dal racconto del viaggio di un ragazzo gambiano arrivato in Italia con un barcone.

Alle 17, invece, ci sarà la musica a cura di 2 gruppi, Baobab e Pap can: il primo italiano, il secondo senegalese