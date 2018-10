Jennifer Sterlecchini, madre e fratello ospiti a "Domenica In"

Jonathan Sterlecchini e Fabiola Bacci, rispettivamente fratello e madre di Jennifer Sterlecchini, saranno ospiti in diretta a 'Domenica in', su Raiuno, domenica 21 ottobre dalle ore 16.10 circa.



I due parleranno della proposta di legge per l’abrogazione del rito abbreviato che porterà anche il nome di Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'interno. Ricordiamo che Jennifer è stata uccisa dal suo ex fidanzato nel dicembre 2016.

"Questa proposta - scrive Jonathan - sarà votata da diversi (spero abbastanza) Parlamentari della Repubblica. È stata scritta sulla vita e con il sangue di mia sorella e di tante altre vittime di assassini senza scrupoli, ma anche di uno stato assente per troppi anni. Sarà dura, ma prima o poi qualcosa di bello dovrà succedere. Si combatte affinché tutte le mamme e tutte le famiglie non debbano passare l’inferno che stiamo passando noi".