Lutto nazionale, rinviata l’apertura della XXXVI edizione dello ‘Spoltore Ensemble’

La città di Spoltore, con il sindaco Luciano Di Lorito, partecipa all’immensa tragedia che ha colpito la cittadinanza di Genova in seguito al crollo del Ponte Morandi, che ha determinato la morte di 39 cittadini, e si unisce al cordoglio dell'Italia intera annullando la manifestazione di apertura della XXXVI edizione dello Spoltore Ensemble, prevista per sabato 18 agosto e ogni altra iniziativa di festa prevista per la giornata di sabato, tra cui le celebrazioni della festa parrocchiale di Villa Santa Maria. In concomitanza con il Lutto Nazionale, si è ritenuto necessario fermare ogni iniziativa di festa e di svago per testimoniare la vicinanza della città al dolore del Paese.

“La tragedia che ha colpito l’intero Paese – ha commentato il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito – impone un momento di silenzio e di rispetto per quanti hanno perso la vita, per i loro familiari, congiunti e amici, anche in considerazione delle centinaia di famiglie che, in seguito alla tragedia, hanno perso anche le proprie case, situate sotto i piloni del ponte. Lo stato d’animo che dalla vigilia di Ferragosto si è naturalmente diffuso non ci permette di festeggiare mentre troppi concittadini stanno soffrendo un dolore inconcepibile dopo aver perso figli, mogli, mariti, genitori. Per questa ragione, in piena adesione allo spirito del Lutto Nazionale, ho voluto annullare ogni manifestazione di intrattenimento per una giornata che, giustamente, dedicheremo alla preghiera e alla solidarietà”.

In pieno accordo con l’organizzazione della XXXVI edizione dello Spoltore Ensemble, la serata di apertura della rassegna è stata rinviata a domenica 19 agosto con gli appuntamenti già in calendario, ossia il Gala con la presentazione del Cartellone in piazza Di Marzio; il duo comico ‘Lucchettino’, alle 21, in piazza D’Albenzio; lo Swing on the beach Festival in Largo San Giovanni, alle 22.30. Gli eventi previsti per il sabato 18 agosto, ossia lo spettacolo del Magico Alivernini e il Concerto di Raiz e i Radicanto verranno recuperati nelle serate seguenti che verranno tempestivamente comunicate.

Le celebrazioni parrocchiali di Villa Santa Maria, per la festa di Santa Maria Assunta, si svolgeranno, invece, domenica 19 e lunedì 20 agosto: domenica 19 agosto si terranno come da calendario le celebrazioni religiose; lunedì 20 agosto si svolgerà l’intrattenimento musicale serale con il Concerto dell’Orchestra spettacolo ‘Le Notti Magiche’, a partire dalle 21,30.