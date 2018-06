Risate al "sapore di pecora": Lucio e Fausto sfidano Pio ed Amedeo, chi mangherà più arrosticini?

Quando gli abruzzesi vengono chiamati in causa per le loro peculiarità e tradizioni, non può mai mancare un simbolo della nostra terra: l'arrosticino. Basta poco quindi per far nascere un duello a distanza, lanciato direttamente sui social, fra due coppie di comici: Lucio e Fausto in arte "E' una vitaccia" ed i foggiani "Pio ed Amedeo".

Tutto ha inizio qualche giorno fa quando nel presentare il loro spettacolo del prossimo 7 agosto al Teatro D'Annunzio di Pescara, i due comici della Capitanata in un'intervista hanno dichiarato che "per un foggiano Pescara è un mito, come New York. In fondo i foggiani sono come gli abruzzesi".

Una frase che ha subito colpito nell'orgoglio la coppia di comici abruzzesi, che attraverso i profili Instagram e Facebook hanno sfidato i due pugliesi in una gara sull'abruzzesità, ovvero una mangiata di arrosticini.

"Leggendo l'articolo che annuncia lo spettacolo "Tutto fa Broadway" del duo comico foggiano Pio e Amedeo, a Pescara, ci è venuto in mente di lanciar loro un guanto di sfida (gogliardico e mangereccio ovviamente!) Loro affermano che Pescaresi e Foggiani sono uguali... Ma ne siamo proprio sicuri?!!?!!?!! Quanti arrosticini saranno in grado di mangiare?!??!!"

La sfida sarà accettata, e dunque assisteremo presto ad una serata a base di risate ed arrosticini?