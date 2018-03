"Looking for flowers in Islamabad", proiezione l'8 marzo

Giovedì 8 marzo, per la giornata internazionale della donna, a Pescara proiezione di "Looking for flowers in Islamabad" di Nicola Lucini e Simona Seravesi.

Saranno presenti

- Nicola Lucini, regista

- Simona Seravesi, coregista e antropologa

- Antonella Bertolotti, psichiatra e fondatrice della ONLUS Intermed



Rassegna “il giovedì… DOCUDì - cinema documentario al museo Colonna”



L’sssessorato alla cultura del comune di Pescara e l’ACMA (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese), vi invitano giovedì 8 marzo per la giornata internazionale della donna, presso Museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci, 1 a Pescara, alla proiezione di “Looking for flowers in Islamabad” di Nicola Lucini e Simona Seravesi.



Il documentario “Looking for flowers in Islamabad”, di Nicola Lucini e Simona Seravesi, prodotto da Intermed-onlus, è stato accolto nel circuito di Amnesty International con la seguente motivazione “…il comitato che all’interno di Amnesty International si occupa della concessione dei patrocini, ha deciso di concederlo al suo documentario “Looking for Flowers in Islamabad”, poiché risponde ai valori che ispirano il lavoro di Amnesty International.”



Nell'aprile del 2013 Simona Seravesi, un'antropologa, Nicola Lucini, un regista e Antonella Bertolotti, Psichiatra e fondatrice della ONLUS Intermed, decidono di fare un viaggio in Pakistan. L'idea nasce dalla volontà di Simona di tornare nel paese dove ha vissuto per circa due anni lavorando presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il legame con il paese è forte, così come con le numerose persone incontrate. I tre amici vanno alla ricerca dei “preziosi fiori” di Islamabad, donne e situazioni che documentano “un altro Pakistan".

Il viaggio è costellato dagli incontri con queste donne attiviste, famose nel paese, da anni impegnate nella lotta per i diritti umani. La loro vita è spesso a rischio ma grazie al loro impegno costante sono riuscite a portare avanti dei cambiamenti nel paese in vari settori: dal sostegno all'educazione delle bambine in zone molto conservatrici, alla sensibilizzazione nazionale su tradizioni come i matrimoni precoci o di compensazione e anche all'approvazione di leggi che salvaguardano maggiormente le donne.

L'incontro con la comunità Transgender (TG) svela un lato del paese poco conosciuto laddove una terza identità, quella dei TG è stata da poco riconosciuta.

Looking for flowers in Islamabad si rivela così un percorso in una città in cui la maggior parte delle persone sogna di vivere in un “Paese normale”.



La rassegna “il giovedì… DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna” è in svolgimento a Pescara presso il museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci 1 e offre la possibilità di avere presenti in sala registi e autori delle opere.

Le proiezioni, gratuite e aperte al pubblico, si svolgeranno sino al 10 maggio 2018.

I documentari sono stati selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle loro caratteristiche strettamente cinematografiche. Si è cercato di scegliere opere di qualità, rivolgendo un’attenzione particolare di volta in volta alle tematiche diverse che spaziano dall’arte al sociale, dalle problematiche ambientali alla multicultura, al documentario d’inchiesta.



La rassegna prosegue, sino al 10 maggio sempre di giovedì, con le seguenti proiezioni:

- 22 marzo 2018 ore 17.30 APPENNINO di Emiliano Dante sarà presente il regista

- 5 aprile 2018 ore 18.00 IL RUMORE DELLA VITTORIA di Ilaria Galbusera, Antonino Guzzardi

- 19 aprile 2018 ore 18 THE HARVEST - IL RACCOLTO di Andrea Paco Mariani sarà presente il regista

- 10 maggio 2018 ore 18 LET'S GO di Antonietta De Lillo, sarà presente Luca Musella

