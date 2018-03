Lilt Pescara, tutto pronto per la ‘Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica’

Ripartirà sabato 17 marzo, e andrà avanti sino a domenica 25 marzo, la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica promossa dalla Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori – Sezione di Pescara, nove giorni in cui i volontari della Lilt saranno nelle piazze e nei mercati di Pescara e provincia per insegnare ai cittadini a ‘fare prevenzione’, seguendo uno stile di vita sano, eliminando il fumo, e dando indicazioni sulla corretta alimentazione, poche regole che permetteranno entro i prossimi 10 anni di abbattere del 40 per cento l’insorgenza del cancro.

Una Campagna che quest’anno, proprio a Pescara, avrà un’appendice nazionale il 19 maggio con il Primo Convegno ‘La Prevenzione al Maschile’ promosso con l’Associazione Urologi Italiani e il Rotary Pescara Ovest ‘Gabriele d’Annunzio’.