A Lettomanoppello si presenta lo sportello antiviolenza, stalking, mobbing e bullismo

Nasce a Lettomanoppello uno sportello anti bullismo, anti violenza, mobbing e stalking, totalmente gratuito per la popolazione, nei locali dell'ex scuola primaria. Un progetto portato avanti da Francesco Longobardi di "Cuore Nazionale"che sta diffondendo sul territorio questa realtà.



La presentazione dell'iniziativa avverrà venerdì 16 febbraio, ore 10, presso la Scuola Secondaria "A. Manzoni" di via Guglielmo Marconi a Lettomanoppello. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale con la collaborazione anche di Medea e U.DI.CON.



Lo sportello avrà a disposizione uno staff di psicologi, psichiatri, avvocati e altri professionisti che metteranno il loro tempo a disposizione per questo progetto. A tal proposito, ha commentato l'Assessore alle Politiche Sociali Luciana Conte:

"Sì è sentita la necessità di diventare anche noi parte integrante del progetto, dopo la diffusione sempre crescente di atti di bullismo e violenti, legati a delle fasce d'età sempre più piccole. Grazie a Medea e a Cuore Nazionale gli sportelli hanno avuto grande successo nei Comuni. Noi seguiamo Manoppello ed Alanno, ultimi Comuni della nostra provincia che hanno aderito. L'Associazione Medea si avvale di grandi nomi e grandi professionisti che hanno creato rete sul nostro territorio e ne è l'esempio i nomi illustri che parteciperanno alla presentazione del 16 febbraio".

Qui di seguito la scaletta della presentazione dell'evento:



Saluti delle Autorità:



Federica Chiavaroli, Sottosegretario di Stato alla Giustizia;



Giuseppe Esposito, Sindaco di Lettomanoppello;



Luciana Conte, Assessore Politiche Sociali;



Fabrizia Di Berardino, Dirigente Scolastico;





Interverranno:



Lino Farao, Sociologo e Responsabile Regionale Ludopatie;



Annamaria Bruno, Educatrice Minori Fondazione San Camillo De Lellis, Chieti;



Carmen Fedele, Giudice Onorario Tribunale Minori dell'Aquila;



Aurora D'Errico, Avvocato e Scrittrice;



Alberto Pollini, Avvocato Segretario Nazionale Associazione Medea;



Tiziana Di Gregorio, Psicologa Responsabile Sportelli Anti violenza;



Francesco Longobardi, Presidente Cuore Nazionale Abruzzo;



Franca Minnucci, Vice Presidente Nazionale Associazione Medea, poetessa e scrittrice;



Denis Nesci, Presidente Nazionale di U. DI.CON