Lettomanoppello, torna "Lectrock": un tuffo nel passato fino all'età della pietra

Un viaggio nel passato, fino all'età della pietra. Torna a Lettomanoppello l'appuntamento con "Lectrock", la manifestazione in programma sabato 31 agosto quando la cittadina del Pescarese si trasformerà in un villaggio della preistoria, con tanto divertimento per grandi e piccini.

Dalle 19 il concerto rock dei "Back to the system", seguito da musica italiana e due dj set con Paolo Delgado ed Andrea Alimonte. Prevista una sorpresa per i bambini, mentre i giovani potranno visitare il centro storico fra pietre, personaggi preistorici e stand enogastronomici.

L'evento è alla seconda edizione, e nasce su ispirazione della tradizione ancestrale della lavorazione della pietra dei maestri scalpellini lettesi.

L'evento è patrocinato dal Comune di Lettomanoppello e organizzato con la collaborazione dell'Assessorato al Turismo, dello staff di "La Notte Magica", di "Letto a... Teatro", di "Top Master" e della Pro Loco Tholos. L'assessore Barbetta: