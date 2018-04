“La primavera nel piatto” alla scoperta delle piante spontanee mangerecce e aromatiche

Martedì 1° maggio l’Associazione Culturale “Donna e….” di Lettomanoppello incontra la natura organizzando l’evento “La Primavera nel Piatto”, ormai giunto alla nona edizione.



L’evento, patrocinato dal Comune di Lettomanoppello e curato dall’esperto Nino Tieri, è una passeggiata alla scoperta delle piante spontanee: come riconoscerle, conservarle e utilizzarle in cucina e come rimedi naturali.



Programma: alle 8.30 ritrovo in “Largo Assunta” a Lettomanoppello; alle 9 inizio della passeggiata naturalistica; alle 13 ritrovo presso area attrezzata per pranzo al sacco e dimostrazione di piatti a base di “Piante Spontanee”, mangerecce e aromatiche, con approfondimenti fino alle 15.



Per info.: 340/6225523 – 3294771551 – 3290742595.