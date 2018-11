A Les Paillotes una serata in musica per scaldare l’inverno alle porte

Per scaldare l’inverno alle porte, “Cena in Musica” a Cafè Les Paillotes e al Granchio Royal con dj Pelé che accompagnerà la serata fino al dopocena.

Ecco il menù di pesce al Granchio: come antipasto, crema di zucca con gamberi e guanciale; a seguire, sagne ceci e vongole; per secondo, filetto di orata con cime di rape; il dessert è la cheesecake al cioccolato. Il menù, con un calice di vino, a 25 euro. In alternativa, pizza e sushi à la carte.

A Cafè Les Paillotes, à la carte, è possibile scegliere tra due percorsi, “la tradizione” e “la scoperta” del menu autunnale, a cura del resident chef Matteo Iannaccone.

Per info e prenotazioni, chiamare lo 085/61809.