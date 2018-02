“La sirenetta”, spettacolo con i burattini al Mediamuseum

Nuovo appuntamento con i burattini a Pescara sabato 24 febbraio.

E’ la volta de “La sirenetta”: tutto ebbe inizio nel giorno del compleanno di Tritone, il Re del mare, quando la sua amata figlia Ariel, la sirenetta, si presentò in ritardo come al solito per girovagare tra i fondali in cerca di qualche oggetto degli “umani”… affascinanti, misteriosi e temuti umani!

Un classico indimenticabile pieno di avventura e magia, raccontato attraverso la simpatia dei burattini che si muovono dentro gli scenari della “baracca” del Teatro in un emozionante e divertentissimo viaggio…in fondo al mar!

Lo spettacolo è curato dall’Associazione Culturale Il Burattino Malandrino di Dario Longo.

Dopo lo spettacolo merenda per tutti i bambini presenti.