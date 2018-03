‘La Passione di Cristo, Via Crucis con figuranti’ alla Chiesa dello Spirito Santo

‘La Passione di Cristo, Via Crucis con figuranti’, buona la prima nonostante il rinvio della tappa prevista nella chiesa Regina della Pace (causa il maltempo) e il cambio di una location (quella prevista nella cattedrale di San Cetteo a causa dei lavori che sono in corso per la ristrutturazione di una navata). Nonostante tutto, anche in questa occasione, Antonio Luise ha saputo amalgamare l’aspetto culturale con quello religioso che ha coinvolto il ‘pubblico’ rendendolo inconsapevolmente protagonista. ‘La Passione di Cristo, Via Crucis con figuranti’ suscita emozione sia nel credente che nell’ateo.

La rappresentazione, cambiando il calendario, si proporrà per gli altri tre appuntamenti con la Passione di Nostro Signore per tutta la Città come segue:

venerdì 16 marzo alle ore 19 – Chiesa Spirito Santo;

lunedì 19 marzo alle ore 19 – Chiesa Regina della Pace;

venerdì 23 marzo alle ore 19 – Chiesa Sant’Andrea Apostolo.

La rappresentazione delle 15 stazioni della Via Crucis con immagini dal vivo e lettura di brani della Bibbia e canti relativi al tempo di Quaresima, coinvolge attori professionisti ma anche giovani che si sono improvvisati tali per la prima volta.

La rappresentazione scenica è arricchita dalla lettura dei testi di: Franca Arborea, Anotnio Luise, Mauro Maddonni, Franco Probi. Le riflessioni liturgiche di don Mario Probi, voce solista: Paola Scurti e Nicola Russo. Le immagini video di Ottavio Luise e Nino Tieri. La direzione tecnica di Maurizio Di Francesco, mentre la direzione artistica don Mario Probi, la regia è affidata a Antonio Luise.

La rappresentazione è stata realizzata con la collaborazione l’associazione culturale Cavaticchi di Spoltore, La Nuova Compagnia Teatrale ‘Amici della Saletta’ e i parroci ospitanti: don Antonio D’Antonio (chiesa Regina della Pace) padre Nicola Pedrone (chiesa Sant’Antonio) don Giorgio (Chiesa Spirito Santo) padre Carlo Mattei (chiesa Sant’Andrea Apostolo).

All’iniziativa partecipano, come figuranti, tanti parrocchiani che interpretano il popolo, o che comunque, si adoperano per fornire un contributo pratico nel creare il contesto scenico. Giorni e giorni di prove che hanno permesso ai partecipanti soprattutto di creare momenti di aggregazione tra persone di tutte le età e di superare le tante difficoltà. Tra queste la messa a punto della scena della crocifissione di Gesù: è stata realizzata una croce di quattro metri che durante la rappresentazione con un Gesù in carne ed ossa (tra l’altro senza abiti) viene alzata.

Da questa esperienza tutti si sono arricchiti, spiritualmente e culturalmente. Tra i tanti protagonisti vi proponiamo l’esperienza vissuta dall’interprete di Gesù e di un soldato, entrambi alla prima esperienza. Gesù viene interpretato da Mauro Peciccia. Una rappresentazione molto coinvolgente che va vissuta in prima persona.