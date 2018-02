"La missione della Chiesa nella fragilità familiare", incontro organizzato dall'arcidiocesi di Pescara-Penne

"La missione della Chiesa nella fragilità familiare". Questo il titolo dell'incontro sull'accompagnamento pastorale-giuridico in situazioni difficili, organizzato dall'arcidiocesi di Pescara-Penne e dall'Associazione Canonistica diocesana in collaborazione con l'Unione Giuristi Cattolici per venerdì 23 febbraio.

«L’appuntamento rifletterà su come la Chiesa possa offrire un servizio adeguato anche nel campo giuridico – spiega monsignor Tommaso Valentinetti – per ascoltare i fedeli che si trovano a vivere esperienze familiari e matrimoniali difficili o fallite, informarli, accompagnarli nel discernimento e seguirli nell’eventuale percorso giudiziario volto all’accertamento della validità del loro matrimonio».

L’appuntamento, che prevede gli interventi di esperti del settore, e' anche una testimonianza di una parte attrice in una causa conclusa di nullità matrimoniale, presenterà anche il progetto della chiesa locale e l’associazione canonistica diocesana, presieduta da Antonio Iaccarino, Avvocato della Rota Romana,