“La Befana che viene dal mare” approda al Marina di Pescara

Si prepara la 18esima edizione della Befana che viene dal Mare, che si terrà sabato 6 gennaio a cura della Società Italiana Salvamento, con il patrocinio del Comune di Pescara. Stamane la presentazione da parte di Riccardo Padovano, presidente della Commissione Consiliare Turismo, Cristian Di Santo, a capo dell’Associazione Italiano Salvamento di Pescara, Luca Di Tecco, presidente .

La Befana che viene dal mare è una vera e propria istituzione per la nostra città. Si svolge ufficialmente da 18 anni, almeno 15 dei quali nella struttura del Marina di Pescara.

Sarà una festa per i bambini, ma anche uno spettacolo per i grandi. Ci saranno i regali che saranno consegnati alle 11 in punto dalla Befana che approderà al Marina dal Mare a bordo di un peschereccio. Sarà un momento anche spettacolare grazie alla presenza di oltre 20 cavalli dell’associazione I cavallotti di Manoppello che arricchiranno la scenografia.