"L'ultima telefonata di Hartmann", cronocena con delitto a Picciano

Un anno dopo aver risolto “Il misterioso caso di Hans Schneider” torna l’ispettore Bruno Meyer, invischiato suo malgrado in un torbido intrigo. Un nuovo avvincente giallo, una cena con delitto dalle forti atmosfere noir.



Un raffinato spettacolo teatrale ricco di colpi di scena, ma anche un gioco in cui ci si può divertire aguzzando l’ingegno, gustando il ricco menù e, tra una portata e l’altra, confrontarsi con i commensali per mettere insieme gli indizi e venire a capo del mistero.

Scoprire chi è il colpevole non è mai stato così divertente… Siete pronti a viaggiare nel tempo?