Jovanotti a Montesilvano, il cantante su Facebook: "Entro il 22 agosto la conferma"

Jovanotti spera di confermare entro il 22 agosto la tappa abruzzese del Jova Beach Party. Il cantante, infatti, sulla sua pagina ufficiale Facebook ha postato un messaggio in cui, fra l'altro, lancia una frecciatina a coloro che hanno impedito il concerto a Vasto, confermando che però si è al lavoro per mantenere la tappa abruzzese:

Un raggio di sole per te! JOVA BEACH PARTY a Policoro ii filmino di una grande giornata! Guardate che bellezza! Il pezzo è raggio di sole LIVE at POLICORO! buon ferrawoodtstock! E se incontrate i burocrati che domani ci impediranno questa festa a Vasto fategli vedere di cosa hanno avuto strizza, e di chi soprattutto! Andiamo avanti!

Sappiate però amici abruzzesi che non abbiamo rinunciato all’idea di fare JBP in una spiaggia delle vostre parti, e entro il 22 dovemmo avere la conferma e un posto, nel frattempo godetevi i giorni di ferragosto e grazie a tutti! Quando guardo questi filmini mi prende benissimo. Lo spirito del rocknroll soffia sempre forte!

Ci vediamo il 20 a Lido degli Estensi!

In questo pezzo Saturnino è al basso, Riccardo Onori alla chitarra, Gianluca Petrella al trombone, Leo di Angilla alla batteria, Noochie alle tastiere e Frank Santarnecchi al piano, io canto e sto in consolle. Che sound!