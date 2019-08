Jovanotti e quella volta al Caesar nel 1990: il racconto di quell' indimenticabile serata

Una serata magica che in molti ricordano con un pizzico di nostalgia. Il primo concerto di Jovanotti dalle nostre parti si tenne a Silvi Marina nel 1990 sul palco della discoteca Caesar, il tempio del divertimento notturno dove la banda di speaker e fonici della radio omonima regnava in maniera assoluta. Un gruppo capitanato da Maurizio Visconti, all'anagrafe Maurizio Chirieleson, oggi affermato manager, affiancato da Vincenzo Olivieri e Franco Placido. Il segreto del loro successo era legato alle dirette radiofoniche e alle feste a tema. Dal carnevale estivo al torneo di calcetto femminile organizzato allo stabilimento Plinius di Pescara. Ogni evento attirava ascoltatori e pubblico delle grandi occasioni. Così avvenne anche con il live dello scatenato artista emergente, con il suo particolare abbigliamento estroso ed un linguaggio musicale che racchiude il meglio dell'hip hop, del funky e del rap. Quella volta, Jovanotti si sostituì al dj resident Frediano Cardelli per più di due ore, saltellando da una parte all'altra del ristretto piano rialzato prospicente la consolle, rischiando anche di farsi male seriamente.

Ci racconta l'incidente lo stesso Maurizio, all'epoca responsabile della radio del patron Vincenzo Gentile:

"Jovanotti era irrefrenabile ed aveva una capacità incredibile di coinvolgere gli spettatori presenti. Ricordo che mentre stava proponendo uno dei suoi grandi successi, fece un balzo in elevazione e nell'impatto conseguente sfondò un modulo di sostegno del palco, finendo con la gamba incastrata fra le travi di legno. Furono attimi di panico perché dal polpaccio lesionato notammo una vistosa perdita di sangue. Lui però non si perse d'animo, strinse i denti e proseguì regolarmente lo spettacolo, nonostante la ferita".

Brani quali "La mia Moto" o "Ciao mamma", presentati in anteprima in quella occasione, divennero ben presto delle hits che ancora oggi rappresentano il meglio della sua discografia. Un'altra celebre canzone diede spunto a Vincenzo Olivieri per una divertente caricatura. La canzone "Gimme five" venne storpiata in "Pije le fave", nella versione agricola e divertente di Tarpanotti, personaggio caratteristico del momento. Una riproposizione che fece sorridere il diretto interessato che al termine del concerto restò a cena nel ristorante del complesso Caesar, concedendosi anche ad una lunga intervista per l'emittente Tele 9. Da ex disc jokey, Jovanotti si prestò anche alla realizzazione di stacchetti radio e ad un simpatico siparietto con l'editore, anch'egli accomunato dall'imperfezione fonetica della "s" sibilante. "Stette al gioco e così, insieme a Vincenzo Gentile, recitò lo slogan "Siamo Solo e Soltanto Super Star" che mise in risalto quella loro strana forma di sigmatismo.