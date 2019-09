Jova Beach Party Montesilvano, già migliaia di persone in spiaggia in attesa del concerto - FOTO

Fin dalla tarda mattinata migliaia di persone hanno iniziato ad invadere pacificamente il Jova Beach Party. Moltissimi fan sono arrivati già prima dell'ora di pranzo nel tratto di spiaggia a Montesilvano dove si terrà il grande evento di Jovanotti.

Il cantante ha anche fatto un giro del villaggio in bicicletta per la gioia dei presenti che l'hanno potuto vedere a pochi centimetri di distanza. Subito dopo è salito sul palco per un primo saluto a tutti, ricordando anche il cammino che lo ha portato fino a Montesilvano con l'annullamento della tappa a Vasto, ringranziando tutti coloro che hanno lavorato per realizzare l'evento in Abruzzo ed annunciando una serata indimenticabile fatta di divertimento, musica e balli in spiaggia.