Istituto Alberghiero: giovedi 18 gennaio la campionessa Daniela Masseroni per il contest #tuttiaifornelli’

L'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara sarà protagonista domani giovedì 18 gennaio dell'evento ‘Istituti Alberghieri #tuttiaifornelli’ promosso dalla Bosch Randstand e che prevede la presenza della campionessa mondiale di ginnastica ritmica Daniela Masseroni che regalerà all'istituto un estrattore.

La Masseroni parlerà ai ragazzi del tema della nutrizione e del regime alimentare corretto per la nostra salute, mentre il programma prevede alle 10 in Aula Magna le classi quinte dell’indirizzo Sala e Vendita sezioni B e D, indirizzo Accoglienza sezione A e indirizzo Enogastronomia sezioni I ed F con la presentazione del progetto da parte di un team composto da Francesca Bosco, Lorena Rucci, Laura Russo, Fabio Palomba, Giuseppe Rago e Giovanni Vultaggio. Quindi spazio a Daniela Masseroni, campionessa di

ginnastica ritmica medaglia d’oro 2005, nel 2009 in Giappone e nel 2010 a Mosca. La mattinata si chiuderà con il drinking show curato dagli stessi studenti che prepareranno centrifugati.

In chiusura, fa sapere la Dirigente Scolastica Di Pietro, previsto un contest di Bosch con testimoniale lo chef Rosanna Marziale che indicherà alcuni ingredienti per creare un piatto, scattare una foto e postarla sul web. Le proposte saranno valutate da una giuria e da un docente dell'Istituto e lo studente vincitore potrà partecipare ad una giornata formativa nel ristorante della Marziale, mentre l'Istituto selezionerà due studenti meritevoli che potranno partecipare alla Fiera Eurocucina in programma ad aprile.