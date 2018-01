L’Istituto Acerbo festeggia 95 anni con uno speciale Open Day

L’Istituto Acerbo festeggia il suo 95° compleanno con uno speciale Open Day. Sarà un pomeriggio gestito da studenti e docenti e dedicato agli ex studenti, ai futuri studenti, alle istituzioni e alla cittadinanza intera con l’intento di far conoscere la vitalità del glorioso istituto che è riuscito a mantenere e garantire nel tempo la qualità della formazione nel prestigio della sua tradizione.

Un lungo pomeriggio di esperienze e performance degli studenti per dare corpo, ossa ed emozioni a 95 anni di professionalità, idee, contenuti e valori che hanno caratterizzato e che caratterizzano i 95 anni dell’Istituto tecnico Tito Acerbo. Nel 1923, prima scuola superiore di una città che ancora non era provincia, nel 2018 una scuola viva e vitale, che mantiene alta la tradizione dell’istruzione tecnica nel settore economico, turistico e delle costruzioni, affermandosi, con il suo altissimo numero di iscritti, come una delle più importanti realtà scolastiche del settore a livello nazionale: pochi istituti tecnici economici (ex commerciali) e tecnologici (ex geometri) hanno infatti mantenuto costante negli anni, anzi incrementato, la loro storica valenza formativa nel territorio di riferimento.

La celebrazione di questo importante compleanno sarà l’occasione per aprire le porte del bellissimo edificio storico a chi vorrà conoscere una realtà scolastica che ogni giorno, orgogliosa del suo passato, si apre al futuro rinnovandosi nelle attrezzature, nelle infrastrutture, nei servizi, nei progetti, nelle collaborazioni nazionali e internazionali.

Programma degli eventi e spazi dedicati

Nuovi Campi sportivi polivalenti

Ore 16: inaugurazione con esibizioni di ginnastica artistica, volley, pallacanestro, calcetto.

Inaugurazione del Drone professionale

Palestra A

Ore 16-21 Performance sportive

Aula Magna

Ore 16,15: teatro in lingua francese

Ore 17: Itinerario nel marketing, turismo, relazioni internazionali con sfilata di moda francese curata e realizzata dagli studenti

Ore 18-21 esibizioni canore e musicali di studenti e docenti

Mostra di quadri

Atrio piano terra

ore 16-20 Accoglienza a cura degli studenti del corso turismo

Atrio primo piano

ore 18: Inaugurazione Mostra "Rilevo, Rappresentazione e Analisi grafica dell'edificio storico Tito Acerbo" a cura della prof.ssa Caterina Palestini, Dipartimento di Architettura - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Pescara

Cortile antistante la facciata principale

Ore 18,15: storia e caratteristiche architettoniche della sede storica dell’Istituto a cura del prof Cesare Circeo

Bibliospace

Ore 18,30: Inaugurazione del nuovo spazio dedicato agli studenti con biblioteca tematica, spazi per la lettura individuale, di gruppo e di classe

Aula - Museo De Carlo

Ore 16-21 visite e consultazione di documenti storici a cura dell’Associazione Onlus "Amici dell’Acerbo"

Ricordi di ex studenti e studenti famosi con consegna del libro edito in occasione del 90° anniversario

Corridoi primo piano

Ore 18-20 performance degli studenti del Laboratorio teatrale

Aula LIM primo piano

Ore 17-20 proiezioni di un docufilm sulla Coppa Acerbo

Ufficio presidenza

Ore 16-21: Accoglienza dei visitatori da parte della Dirigente e del suo staff

Aule piano terra e primo piano

ORE 17-19

Laboratori e progetti a cura degli studenti e dei docenti:

Punto info su opportunità occupazionali e ufficio placement

Punto Info sul Progetto "Tutti per uno, uno per tutti": Centro di ascolto e consulenza per gli studenti in difficoltà

Laboratorio di lingua francese ,

Laboratorio Erasmus +

Laboratorio di lingua tedesca, Laboratorio di lingua spagnola, Laboratorio di lingua inglese,

Laboratori di Alternanza Scuola

Laboratorio di informatica,

Laboratorio di progettazione 3D e rilievi topografici, inaugurazione della stampante 3 D

Progetto Unesco Grand Tour

Progetto ecologia, ambiente e territorio